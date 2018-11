Mogadischu (dpa) – Somalische Behörden gehen nach der Explosion an Bord eines Passagierflugzeugs vom Typ Airbus von einem Bombenanschlag aus. Der Sprengsatz sei vermutlich an Bord gezündet worden, heißt es vom Geheimdienst. Offenbar sei dem Attentäter ein Fehler unterlaufen, da die Explosion nur ein kleines Loch in die Hülle des Flugzeugs gerissen habe. Die Explosion hatte sich am Dienstag auf der Strecke von Mogadischu nach Dschibuti ereignet. Ein Passagier wurde offenbar durch das Loch nach außen gezogen und starb. Der Pilot konnte notlanden. Nur zwei der über 70 Passagieren wurden verletzt.