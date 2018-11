Berlin (dpa) - Model Barbara Meier will für ihre Karriere nicht mehr hungern. «Wäre ich wirklich so dünn wie gefordert, wäre ich nicht glücklich, weil man dafür nur hungert, verzichtet, sich quält und vor allem seine Ausstrahlung und Lebensfreude verliert», sagte die frühere Siegerin der Castingshow «Germany's Next Topmodel» im Interview der dpa. «Und ganz wichtig: weil man nicht gesund wäre und Gesundsein ein großer Teil ist, um schön zu sein.» Meier veröffentlichte kürzlich das Buch «Dein Weg zum Glücksgewicht». in dem sie erklärt, warum Bewegung sinnvoller ist als Crash-Diäten.