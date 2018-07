Brüssel (dpa) - Der Euro-Rettungsschirm ESM hat zwei Milliarden Euro Hilfskredite an Griechenland freigegeben. Das teilte die Finanzinstitution der Euro-Staaten in Luxemburg mit. Die 19 Länder mit der gemeinsamen Euro-Währung hatten sich bereits am Wochenende auf die Zahlung aus dem Rettungsprogramm verständigt, da die Athener Regierung ein umfassendes Reformpaket auf den Weg brachte. ESM-Chef Klaus Regling lobte, Griechenland habe eine umfassende Liste von Reformen verankert. Diese beträfen unter anderem den Finanzsektor.