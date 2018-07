Klagenfurt (dpa) - Borussia Dortmund hat das erste Pflichtspiel unter Trainer Thomas Tuchel nur mit Ach und Krach gewonnen, kann aber schon für die Playoffs in der Europa-League-Qualifikation planen. In der dritten Qualifikationsrunde kam der Fußball-Bundesligist beim Wolfsberger AC in Österreich zu einem 1:0-Erfolg. Das Tor in Klagenfurt erzielte Jonas Hofmann. Im Rückspiel in einer Woche in Dortmund kann der BVB dann alles klar machen.