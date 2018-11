Bremen (dpa) - So hat man bei Werder Bremen zuletzt vor zwölf Jahren die Meisterschaft gefeiert: Mit einem 1:0 gegen Eintracht Frankfurt ist der Klassenerhalt geschafft, Frankfurt muss in die Relegation. Der VfB Stuttgart steigt zum zweiten Mal in seiner Clubgeschichte aus der Fußball-Bundesliga ab. Die Schwaben verloren beim VfL Wolfsburg mit 1:3. Schalke 04 qualifizierte sich durch das 4:1 bei 1899 Hoffenheim für die Europa League. Auch Mainz 05 zog nach dem 0:0 gegen Hertha BSC direkt in die Europa League ein. Die Berliner müssen hingegen in die Europa-League-Qualifikation. Die weiteren Spiele: Bayern - Hannover 3:1, Dortmund - Köln 2:2, Leverkusen - Ingolstadt 3:2, Darmstadt - Mönchengladbach 0:2 und Augsburg - HSV 1:3.