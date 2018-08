Hamburg (dpa) - Bei den Elefanten in Hamburgs Tierpark Hagenbeck gibt es Nachwuchs. Am Morgen kam ein Kälbchen zur Welt. Die 35 Jahre alte Mutter Yashoda hatte sich 688 Tage Zeit gelassen und die Geburt routiniert über die Bühne gebracht. Das Kalb ist Yashodas fünftes Kind. Gewogen wurde es noch nicht. Im Durchschnitt ist ein asiatisches Elefantenbaby bei der Geburt etwa 100 Kilo schwer. Und weiterer Nachwuchs ist in Sicht: Yashodas Tochter Kandy ist trächtig und soll zum Jahresende erstmals Mutter werden.