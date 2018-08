Rio de Janeiro (dpa) - Das erste Flüchtlingsteam bei den Olympischen Spielen ist von den Zuschauern in Rio de Janeiro begeistert empfangen worden. Die zehn Athleten, für die das Internationale Olympische Komitee eine eigene Mannschaft gegründet hatte, liefen zur Eröffnungsfeier der XXXI. Sommerspiele am Abend als vorletztes Team im Maracanã-Stadion in Rio de Janeiro ein - gefolgt nur noch von Gastgeber Brasilien. Zu den Sportlern gehört die syrische Schwimmerin Yusra Mardini, die in Berlin lebt und trainiert.