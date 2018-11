München (dpa) - In München ist am Mittag ein erster Sonderzug mit etwa 450 Flüchtlingen angekommen. Der Zug war in Ungarn gestartet und über Salzburg nach Bayern gefahren. Bereits vorher waren seit Mitternacht in mehreren anderen Zügen etwa 350 Flüchtlinge in München eingetroffen. Die Behörden rechnen insgesamt mit mehreren tausend Flüchtlingen, die im Laufe des Wochenendes am Münchner Hauptbahnhof eintreffen werden.