Damaskus (dpa) - Erstmals seit der Belagerung der umkämpften syrischen Stadt Aleppo vor einigen Wochen sind Nahrungsmittel in die Rebellengebiete dort geliefert worden. Der Transport habe vor allem aus frischem Gemüse bestanden, teilte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit. Doch die gelieferten Mengen seien nicht ausreichend für die bis zu 300 000 Menschen, die im Rebellengebiet im Osten Aleppos leben. Hilfsorganisationen warnen vor einer humanitären Katastrophe: Neben einem Mangel an medizinischer Versorgung gibt es seit Tagen in Aleppo kein fließendes Wasser.