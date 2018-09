Paris (dpa) - Verschlüsselte Kommunikation über Handy-Apps erschwert die Arbeit von Anti-Terror-Ermittlern in Europa. Deutschland und Frankreich wollen die Anbieter nun stärker in die Pflicht nehmen. Innenminister Thomas de Maizière und sein Amtskollege Bernard Cazeneuve forderten in Paris, dass Anbieter von Kurzmitteilungsdiensten zur Zusammenarbeit mit der Justiz in Europa verpflichtet werden sollen. Straftäter seien technologisch manchmal weiter als die Sicherheitsbehörden, sagte de Maizière. Terroristen nutzen häufig verschlüsselte Kurznachrichtendienste.