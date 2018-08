Berlin (dpa) - Zwei Tage nach dem Fund der mutmaßlichen Leiche von Elias aus Potsdam gibt es noch kein Obduktionsergebnis. Die Polizei rechne «zeitnah» damit, sagte ein Sprecher. Das könne sowohl heute als auch morgen bedeuten. Es sei nicht restlos klar, ob es sich bei der am Freitag in einem Kleingarten in Luckenwalde gefundenen Leiche um die von Elias handelt. Der mutmaßliche Mörder des Flüchtlingsjungen Mohamed hatte gestanden, auch Elias entführt und getötet zu haben.