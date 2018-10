Frankfurt (dpa) - Auf einer Mülldeponie in Hessen sind Leichenteile einer seit fast zwei Monaten vermissten Frau aus Frankfurt entdeckt. Die menschlichen Knochenteile seien der 22-Jährigen mit Hilfe von DNA-Untersuchungen zweifelsfrei zugeordnet worden, teilte die Staatsanwaltschaft in Frankfurt mit. Sie bestätigte damit einen Bericht der «Bild»-Zeitung. Die Frau war seit dem 8. Juli verschwunden. Der 23 Jahre alte Ex-Freund hatte eine Woche nach dem Verschwinden gestanden, die Frau umgebracht und ihre Leiche anschließend in den Hausmüll gepackt zu haben.