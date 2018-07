Oldenburg (dpa) – Basketball-Vizemeister ALBA Berlin steht mit einem Bein im Halbfinale um die deutsche Meisterschaft. Durch den 88:78 -Erfolg bei den stark ersatzgeschwächten Baskets Oldenburg führen die Berliner in der Best-of-Five-Serie mit 2:0 und können schon am Freitag mit einem Heimsieg in die nächste Runde einziehen. Im Semifinale würden die Albatrosse auf den Sieger der Serie zwischen München und Frankfurt treffen. Zwischen den Bayern und den Skyliners steht es momentan 1:1.