Istanbul (dpa) - Der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan hat Deutschland erneut Faschismus vorgeworfen. Zugleich machte er auf einer Kundgebung in Istanbul erneut deutlich, dass er an Nazi-Vergleichen festhalten wolle. Erdogan verwies unter anderem auf den Prozess um die NSU-Mordserie in München und sagte an die Adresse Deutschlands: «Ihr habt das noch immer nicht aufgeklärt. Ihr seid Faschisten, Faschisten.» Erdogan führt zurzeit Wahlkampf für ein Präsidialsystem, das ihm mehr Macht verleihen würde. Die Türken stimmen am 16. April in einem Referendum darüber ab.