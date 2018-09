Wellington (dpa) – In der Touristenhochsaison in Neuseeland hat ein starkes Erdbeben die Südinsel erschüttert. Das Geo-Institut gab die Stärke mit 6,0 an. Das Epizentrum lag 125 Kilometer nordwestlich der Stadt Christchurch, die im Februar 2011 bei einem Beben schwer beschädigt wurde. 185 Menschen kamen damals ums Leben. Die Behörden meldeten dieses Mal aber keine Schäden. Mehr als 2800 Menschen meldeten dem Geo-Institut, dass sie das Beben spürten, selbst von der Nordinsel. In Neuseeland ist Hochsommer und damit Hauptreisezeit.