Berlin (dpa) - Mit einer kurzen Rede in bayerischem Englisch ist Bundesentwicklungsminister Gerd Müller zum YouTube-Star avanciert. Das Video von Müllers fröhlicher Ansprache beim Konzert zum Global Citizen Earth Day Mitte April in Washington wurde binnen weniger Tage rund 130 000 Mal angeklickt. Müller sieht die spitzen Kommentare über seinen starken Akzent gelassen. Die Botschaft komme offensichtlich an - und darüber freue er sich, sagte er der dpa. Inzwischen existiert im Netz sogar ein Mix im Raggamuffin-Sound mit dem O-Ton von Müller.