Karlsruhe (dpa) - Der Energieversorger EnBW will die insolvente Windenergie-Firma Prokon übernehmen und dafür einen mittleren dreistelligen Millionenbetrag ausgeben. Das Unternehmen reichte nach einer Mitteilung ein verbindliches Angebot zum Erwerb sämtlicher Prokon-Anteile ein. Der Gläubigerausschuss des Unternehmens in Itzehoe in Schleswig-Holstein habe EnBW als «bevorzugten Investor» ausgewählt. EnBW lud für heute zu einer Telefonkonferenz über ihre Pläne ein.