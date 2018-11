Tel Aviv (dpa) - Tödliches Unglück auf einer Hochzeit in Israel: Beim Einsturz der schweren Deckenbeleuchtung in einer Festhalle ist eine Frau ums Leben gekommen, mehr als 20 Menschen erlitten Verletzungen. Das berichtet das israelische Fernsehen. «Es herrschte große Panik, in der Mitte der Halle lagen viele Verletzte auf dem Boden», erzählte einer der Sanitäter. Für eine etwa 50-jährige Frau sei jede Hilfe zu spät gekommen. Die drei Betreiber der Festhalle in Javne südlich von Tel Aviv seien festgenommen worden.