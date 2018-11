Aalen (dpa) - Schwere Unwetter sind über den Süden Deutschlands hinweggezogen. In Weißbach in Baden-Württemberg starb ein Mensch in einer überfluteten Tiefgarage. Die Polizei Heilbronn machte zunächst keine Angaben zur Identität des Opfers. Und der kleine Ort Braunsbach, ebenfalls in Baden-Württemberg, wurde in der Nacht großräumig abgesperrt. Ein Fluss war nach anhaltendem Regen über die Ufer getreten. Auf Fotos lokaler Medien im Internet waren verkeilte Autos zu erkennen. Bei einigen Häusern stand das Wasser offensichtlich bis in Höhe der untersten Fenster.