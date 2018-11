Bad Neuenahr (dpa) - Nach vierwöchigem Dauerstreik gibt es einen Tarifabschluss bei der Post. Das teilten das Unternehmen und die Gewerkschaft Verdi am Abend in Bad Neuenahr mit. Der Post-Streik soll laut Verdi in der Nacht von Montag auf Dienstag um 24.00 Uhr enden.