Frankfurt/Main (dpa) - Der Leitzins im Euroraum sinkt auf Null Prozent. Das beschloss der EZB-Rat in Frankfurt. Die EZB verschärft außerdem erneut den Strafzins für Bankeinlagen. Statt 0,3 Prozent müssen Banken nach Angaben der Notenbank künftig 0,4 Prozent Zinsen zahlen, wenn sie Geld bei der Notenbank parken. Auch wird das milliardenschweres Kaufprogramm für Staatsanleihen und andere Wertpapiere ausgeweitet. Statt 60 Milliarden Euro will die Notenbank ab April 80 Milliarden Euro in den Markt pumpen.