Brüssel (dpa) - Angesichts des schweren Streits um ein Reformpaket für Großbritannien hat EZB-Chef Mario Draghi einen schnellen Kompromiss gefordert. «Die wirtschaftliche Lage in der Welt ist so, dass eine befriedigende Abmachung dringend nötig ist», sagte der Präsident der Europäischen Zentralbank laut Diplomaten beim EU-Gipfel in Brüssel. Die EU-Chefs erzielten in einer ersten Diskussionsrunde im «Brexit»-Streit keine Einigung. Cameron drohte mit einem Eklat. Falls es keine echten Fortschritte gebe, werde er notfalls auch ohne Vereinbarung nach Hause fahren. Die Briten stimmen womöglich schon im Juni darüber ab, ob sie in der EU bleiben wollen.