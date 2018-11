Brüssel (dpa) - Die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini hat die neue rechts-religiöse Regierung des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu dazu aufgefordert, die Friedensverhandlungen mit den Palästinensern schnellstmöglich wieder aufzunehmen. Ziel müsse es sein, einen unabhängigen palästinensischen Staat aufzubauen, der in Frieden und Sicherheit neben Israel existiere. Sie bot Netanjahu an, sich persönlich als Vermittlerin für eine Wiederbelebung des Friedensprozesses zu engagieren. Grundsätzlich strebe die EU weiter eine für beide Seiten nutzbringende Zusammenarbeit mit Israel an.