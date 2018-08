Amsterdam (dpa) - Mehrere Staaten Mitteleuropas erhöhen in der Flüchtlingskrise den Druck auf Griechenland. Bei einem EU-Außenministertreffen in Amsterdam drohten Staaten wie Österreich mit neuen Grenzschutzprojekten, um den Zustrom von Flüchtlingen über das südosteuropäische Land einzudämmen. Denn wie derzeit im Norden Syriens könnten dann auch in Griechenland Zehntausende vorerst feststecken. Die Türkei sagte derweil den vor den Kämpfen in Nordsyrien Geflüchteten Hilfe zu. Allerdings blieb die Grenze zunächst geschlossen.