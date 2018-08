Brüssel (dpa) - Nach jahrelangem Streit hat sich die EU grundsätzlich auf die umstrittene Speicherung und Auswertung von Fluggastdaten zur Terrorabwehr geeinigt. Die EU-Innenminister verständigten sich in Brüssel mit dem Europaparlament. Das Plenum der Volksvertretung muss der Vereinbarung aber noch zustimmen, voraussichtlich am 17. Dezember, möglicherweise auch erst im Januar. Persönliche Daten von Fluggästen wie Name, Kreditkartennummer und Essenswünsche sollen künftig auf Vorrat gespeichert werden. Fahnder könnten diese Daten dann unter anderem im Kampf gegen den Terrorismus nutzen.