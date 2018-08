Brüssel (dpa) - Staaten wie Griechenland sollen in den nächsten drei Jahren bis zu 700 Millionen Euro für die Bewältigung der Flüchtlingskrise bekommen. Das schlug der zuständige EU-Kommissar Christos Stylianides in Brüssel vor. Die ersten 300 Millionen sollen so schnell wie möglich schon im laufenden Jahr fließen. Je 200 Millionen Euro sind für 2017 und 2018 vorgesehen. Damit reagiert Brüssel auf die dramatische Lage im Südosten der EU. Nachdem Mazedonien kaum noch Flüchtlinge über die Grenze lässt, stauen sich in Griechenland immer mehr Menschen.