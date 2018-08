Istanbul (dpa) - Turkish Airlines hat wegen starken Windes mehr als dreißig Flugverbindungen gestrichen. Heute fielen unter anderem Flüge vom Istanbuler Flughafen Atatürk in die norwegische Hauptstadt Oslo und ins schweizerische Genf aus, wie die türkische Fluggesellschaft auf ihrer Website mitteilte. Vor allem waren jedoch Inlandsflüge betroffen. Der nordafrikanische Wind «Lodos» führt in der Westtürkei seit gestern zu heftigen Böen. In Istanbul wurde der Fährverkehr zwischenzeitlich wegen hohen Wellengangs ausgesetzt.