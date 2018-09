Hamburg (dpa) - Bei einer Schießerei im Rockermilieu in Hamburg sind drei Menschen verletzt worden. Die Polizei fahndet nach einem Verdächtigen, sagte ein Polizeisprecher in der Nacht. Ein Anwohner im nordwestlichen Stadtteil Schnelsen habe am Abend Schüsse gehört und daraufhin die Polizei verständigt. Die Mordkommission ermittelt nun wegen eines versuchten Tötungsdelikts. Wegen des laufenden Einsatzes waren von der Polizei zunächst keine weiteren Informationen zu dem Fall zu erfahren.