Bayreuth (dpa) - Beim Brand in einer Flüchtlingsunterkunft in Bayreuth sind am Abend drei Menschen leicht verletzt worden. Sie erlitten Rauchvergiftungen. Nach Angaben der Polizei war das Feuer im Bereich einer Küchenzeile im Dachgeschoss ausgebrochen - warum ist noch unklar. Hinweise auf einen kriminellen Hintergrund gibt es bisher nicht. Etwa 20 Bewohner wurden in eine andere Unterkunft gebracht. Im mittelfränkischen Vorra hatten Unbekannte vor einer Woche als Flüchtlingsunterkunft umgebaute Gebäude in Brand gesteckt.