Brüssel (dpa) - Die Polizei in Belgien hat drei weitere Terrorverdächtige in Gewahrsam genommen. Sie hätten Polizisten bedroht, teilten die Behörden mit. Ein Mann sei festgenommen worden, als er versuchte, auf einen Polizeioffizier zu schießen. In Brüssel bewachen inzwischen sechs Soldaten das Jüdische Museum. Am Morgen hatte die Regierung angekündigt, bis zu 300 Soldaten in den großen Städten einzusetzen. In Verviers waren am Donnerstag zwei Terrorverdächtige bei einem Schusswechsel getötet worden.