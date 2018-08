London (dpa) - Der britische Schauspieler Christopher Lee, berühmt geworden in seiner Rolle als «Graf Dracula», ist tot. Er starb im Alter von 93 Jahren, berichtet der «Guardian» unter Berufung auf seine Familie. Der «Daily Telegraph» veröffentlichte eine Kopie der Sterbeurkunde Lees. Demnach starb er am vergangenen Sonntag in einem Londoner Krankenhaus. Lee spielte auch in Kinoerfolgen wie «Herr der Ringe» und «Star Wars». Londons Bürgermeister Boris Johnson würdigte den Verstorbenen als «einen der größten britischen Schauspieler».