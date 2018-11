Saloniki (dpa) - Borussia Dortmund hat sich in der Europa League unentschieden von PAOK Saloniki getrennt. Am Ende stand es 1:1 in Griechenland. Nach zwei Spielen führt der BVB jedoch die Gruppe C mit vier Punkten an. Der FC Schalke 04 besiegte zu Hause Asteras Tripolis mit 4:0. Mit sechs Punkten führt Schalke die Gruppe K souverän an. Der FC Augsburg kassierte eine Niederlage gegen Partizan Belgrad. Augsburg unterlag 1:3. Die Schwaben stehen damit in ihrer ersten internationalen Saison vor dem frühen Aus - null Punkte in Gruppe L.