Wiesbaden (dpa) - Die Lebenserwartung in Deutschland steigt weiter. Neugeborene Mädchen haben statistisch gesehen 83 Jahre und einen Monat vor sich. Männliche Säuglinge können sich immerhin auf 78 Jahre und zwei Monate freuen. Damit hat sich die Lebenserwartung in den vergangenen zehn Jahren bei den Jungen um zweieinviertel Jahre erhöht. Bei den Mädchen ist sie um eineinhalb Jahre gestiegen. Auch ältere Menschen leben länger. So erleben 65-jährige Männer den Prognosen zufolge noch ihren 82. Geburtstag. Gleichaltrige Frauen sterben statistisch gesehen erst kurz vor ihrem 86. Geburtstag.