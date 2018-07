Hamburg (dpa) - Durch einen Großbrand in einer Lagerhalle in Hamburg hat sich eine riesige Rauchwolke über dem Hafen ausgebreitet. Erste Meldungen der Feuerwehr, dass wegen der starken Rauchentwicklung Besucher des Hafengeburtstags in Sicherheit gebracht wurden, bestätigten sich aber nicht. Die Rauchwolke war auch von entfernten Stadtteilen aus zu sehen. Bei dem Feuer in der riesigen Lagerhalle in der Nähe der Elbbrücken wurde niemand verletzt. Die Brandursache ist noch unklar.