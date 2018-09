Peking (dpa) – Schlimmer Smog hat Peking und andere Metropolen Chinas eingehüllt. Die US-Botschaft in der chinesischen Hauptstadt warnte vor einer «gefährlich» hohen Schadstoffbelastung. Der Luftindex für den besonders schädlichen Feinstaub erreichte demnach am Vormittag Werte von über 300, rund zwölf Mal so viel wie die WHO als Höchstwert empfiehlt. Den WHO-Grenzwert von 25 erreichen aber auch deutsche Großstädten nur selten. Die feinen Partikel gelangen in die Lunge und dringen sogar in den Blutkreislauf ein.