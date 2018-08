Berlin (dpa) - Als Konsequenz aus den Anschlägen in Paris will sich Deutschland mit «Tornado»-Aufklärungsflugzeugen am Militäreinsatz gegen die Terrororganisation Islamischer Staat beteiligen. Das beschlossen Bundeskanzlerin Angela Merkel und die zuständigen Minister bei einem Treffen in Berlin, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Regierungskreisen erfuhr. Der Bundestag muss noch zustimmen. Am späten Nachmittag wollen die Koalitionsfraktionen von CDU/CSU und SPD darüber beraten.