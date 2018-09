Havanna (dpa) - Deutschland und Kuba wollen ihre Beziehungen auf eine neue Grundlage stellen. Als erster bundesdeutscher Außenminister traf Frank-Walter Steinmeier in dem sozialistischen Karibikstaat ein, um zwei Grundsatzabkommen zur Zusammenarbeit in den Bereichen Kultur, Wirtschaft und Politik zu schließen. Auf Steinmeiers Programm in der Hauptstadt Havanna stehen Gespräche mit Außenminister Bruno Rodriguez und drei weiteren Kabinettsmitgliedern. Wahrscheinlich wird er auch Präsident Raúl Castro treffen, aber wohl nicht dessen Bruder Fidel.