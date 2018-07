Frankfurt/Main (dpa) - Fußball-Weltmeister Deutschland hat einen wichtigen Schritt auf dem Weg zur EM 2016 geschafft. Im Spitzenspiel der Qualifikationsgruppe D bezwang die Mannschaft von Bundestrainer Joachim Löw in Frankfurt am Main den schärfsten Rivalen Polen mit 3:1. Damit übernahm die DFB-Auswahl auch die Tabellenführung. Torschützen für den Gastgeber waren Thomas Müller und zweimal Mario Götze. Mehr als das zwischenzeitliche Anschlusstor von Bayern-Profi Robert Lewandowski gelang den Polen nicht. Am Montag trifft das deutsche Team in Glasgow auf den Gruppenvierten Schottland.