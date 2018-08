Rio de Janeiro (dpa) - Bei den Olympischen Spielen in Rio geht es heute in insgesamt acht Sportarten um Medaillen. Aus deutscher Sicht haben dabei Radsportlerin Claudia Lichtenberg und Fechter Peter Joppich die besten Chancen. Und mit der Weltranglistenzweiten im Tennis, Angelique Kerber, und den Handball-Europameistern starten heute gleich zwei deutsche Medaillenhoffnungen in ihre Olympia-Turniere. Auch der deutsche Fahnenträger, Tischtennisprofi Timo Boll, steigt in den Wettkampf ein.