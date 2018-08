Berlin (dpa) - Die Bundesregierung erwartet auch nach dem Rückzug des türkischen Regierungschefs Ahmet Davutoglu eine unveränderte Fortsetzung des Flüchtlingspakts mit der Türkei. «Das Vereinbarte muss nun von beiden Seiten weiter konsequent umgesetzt werden, und das völlig unabhängig von handelnden Personen - von der Türkei genauso wie in Europa», sagte Außenminister Frank-Walter Steinmeier am Freitag «Spiegel Online». Der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan hat sich inzwischen gegen die EU-Forderung nach einer Änderung der Terrorgesetzgebung in seinem Land gewandt.