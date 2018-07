Offenbach (dpa) - Unwetter mit Starkregen, Hagel und Sturm könnten am Wochenende erneut über Deutschland ziehen. Betroffen sind nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes vor allem der Westen und Südwesten des Landes. Für Freitagabend erwarteten die Meteorologen dort teilweise mehr als 40 Liter Regen pro Quadratmeter. Bereits in der Nacht hatte es unter anderem in Niedersachsen schwere Überschwemmungen gegeben.