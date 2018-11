Palma de Mallorca (dpa) - Ein deutscher Rentner ist auf Mallorca in seiner Wohnung erstochen worden. Die russische Ehefrau des 67 Jahre alten Mannes sei als Tatverdächtige festgenommen worden, berichtete die Lokalpresse unter Berufung auf Ermittlerkreise. Die Tat geschah den Angaben zufolge in der Gemeinde Cala Millor im Osten der Insel, wo das Ehepaar seit Jahren lebte. Von Anwohnern herbeigerufene Polizisten hatten die Leiche in der Wohnung entdeckt. Der Deutsche sei vermutlich aufgrund der Messerstiche verblutet, berichteten die Zeitungen «Diario de Mallorca» und «Ultima Hora» übereinstimmend.