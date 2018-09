Berlin (dpa) - Das Umweltbewusstsein wächst zwar, doch mit ihrem Lebensstil belasten die Deutschen Umwelt und Klima immer noch stark. Ein Energiefresser ist nach Angaben des Umweltbundesamtes die hohe Zahl von Single-Haushalten. Inzwischen lebt in rund 40 Prozent aller Häuser und Wohnungen ein Mensch alleine. Das bedeutet oft mehr Platz für den Einzelnen, was mit mehr Aufwand für Strom und Heizung verbunden ist. Auch in punkto Nahrungsmitteproduktion liegt aus Sicht der Behörde Einiges im Argen. Der Fleischkonsum ist zwar gesunken, gleichzeitig stiegen aber die Fleischexporte.