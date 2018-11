Saalbach (dpa) - Bei einem Unfall mit einer Pistenraupe im österreichischen Skigebiet Saalbach sind heute sechs deutsche Jugendliche verletzt worden. Insgesamt wurden einem Bericht der österreichischen Nachrichtenagentur APA zufolge elf Menschen verletzt, davon einer schwer. Woher die Deutschen stammen, war zunächst unklar. Die Unfallopfer sollen in einem Anhänger mitgefahren sein. Laut APA stürzte das Schneefahrzeug aus bislang unklarer Ursache am Vormittag unterhalb der Simal Alm am Schattberg ab.