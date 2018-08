Rio de Janeiro (dpa) – Die deutschen Hockey-Herren sind mit einem Sieg in das olympische Turnier in Rio de Janeiro gestartet. Der Olympiasieger von 2008 und 2012 setzte sich am Abend mit 6:2 gegen Außenseiter Kanada durch und übernahm damit die Tabellenführung in der Gruppe B. Nächster deutscher Gegner ist am Montag Indien, das zuvor mit 3:2 gegen Irland gewonnen hatte.