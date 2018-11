Tokio (dpa) - Defekte Airbags des japanischen Zulieferers Takata sorgen wieder für einen Massenrückruf in der Branche. Die japanischen Autokonzerne Toyota und Nissan kündigten an, zusammen weitere rund 6,6 Millionen Fahrzeuge in die Werkstätten zu beordern. Die Airbags können wegen mangelhafter Verarbeitung platzen.