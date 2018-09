Berlin (dpa) - Kanzlerin Angela Merkel hält an ihrem Innenminister Thomas de Maizière fest - trotz seines umstrittenen Vorstoßes zum Status syrischer Flüchtlinge. Das sagte Regierungssprecher Steffen Seibert. Merkel, SPD-Chef Sigmar Gabriel und CSU-Chef Horst Seehofer hatten am Donnerstag eine zweijährige Aussetzung des Familiennachzugs für bestimmte Flüchtlingsgruppen beschlossen. Am Freitag hatte de Maizière überraschend mitgeteilt, dass auch syrische Flüchtlinge künftig unter den Status dieser Gruppe fallen sollten.