Hamburg (dpa) - Die Athletenkommission im Deutschen Olympischen Sportbund wendet sich gegen einen kompletten Ausschluss aller russischen Athleten von den Olympischen Spielen. Falls die Enthüllungen im WADA-Bericht über systematisches Doping in Russland zum Ausschluss des Landes von den Olympischen Spielen führt, sollte dieser an Bedingungen geknüpft sein, heißt es. «Nachweislich sauberen Athleten muss das Startrecht bei den Olympischen und Paralympischen Spielen in Rio und kommenden Wettkämpfen eingeräumt werden», teilte das Gremium in einer Erklärung mit.