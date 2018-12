Frankfurt/Main (dpa) - Nach Angaben des Deutschen Fußball-Bundes hat in der Sommermärchen-Affäre nur Fedor Radmann eine Zahlungsaufforderung in Höhe von 6,7 Millionen Euro bekommen. Dies habe mit der Rechtsordnung in der Schweiz zu tun, wo der langjährige Vertraute von Franz Beckenbauer wohnt. Radmann hatte behauptet, dass unter anderem auch Beckenbauer und die früheren DFB-Präsidenten Theo Zwanziger und Wolfgang Niersbach ein entsprechendes Schreiben erhalten haben. Die 6,7 Millionen Euro entsprechen dem dubiosen Betrag, die der DFB vor der Weltmeisterschaft 2006 auf ein FIFA-Konto geleitet hatte.