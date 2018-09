Santiago de Chile (dpa) - Am Rande des Staatsbesuchs von Bundespräsident Joachim Gauck in Chile ist eine Mitverantwortung Deutschlands für die Verbrechen der Sekte «Colonia Dignidad» angemahnt worden. Die Sekte sei in Deutschland gegründet worden, unter Tätern wie Opfern seien Deutsche gewesen, sagte der deutsch-chilenische Anwalt Winfried Hempel. Deshalb müsse die deutsche Staatsanwaltschaft ermitteln. In der Siedlung «Colonia kam es zu systematischem Kindermissbrauch. Während der Militärdiktatur von 1973 bis 1990 in Chile war die Kolonie ein Folterzentrum der Geheimpolizei.